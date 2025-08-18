Mozambique : quel bilan sept ans après l'inauguration officielle du pont de Maputo ? 

C’est l’un des ponts suspendus les plus longs d’Afrique. Près de sept ans après son inauguration, le pont de Maputo a su répondre aux attentes des Mozambicains.

Inauguré en 2018, le pont de Maputo contribue à l’amélioration du réseau routier de la capitale, facilitant les échanges commerciaux dans le pays et aussi avec l’Afrique du Sud, située à 77 km.

"Nous avions des difficultés à partir de Katembe à Maputo. Nous n'avions pas la possibilité de faire de petits commerces. Heureusement, le pont a changé beaucoup de choses ici au Mozambique", se réjouit un habitant de Katembe, dans la banlieue de Maputo.

Situé à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer, le pont fait trois kilomètres de long. Il a été inauguré le 10 novembre 2018 après quatre ans de travaux estimés à 785 millions de dollars. Le pont de Maputo a été financé à 95% par des prêts chinois. Le projet a été élaboré sous la présidence de Samora Machel, au pouvoir entre 1975 et 1986.

Daniel Chapo, décidé à poursuivre cette vision

Dans une interview exclusive accordée au China Media Group (CMG), le président mozambicain Daniel Chapo a salué la collaboration entre le Mozambique et la Chine pour la construction de cet édifice.

Le pont de Maputo symbolise selon lui l’amitié durable entre les deux pays.

“Ce pont est un monument emblématique. Mais en réalité, nous souhaitons poursuivre la construction d'autres projets”, affirme-t-il. “Le Mozambique dispose de ressources minérales et énergétiques abondantes, telles que le gaz naturel. Nous possédons également des zones industrielles et un secteur immobilier prospèrent. Nous pensons qu'avec davantage d'infrastructure, le Mozambique se développera encore plus rapidement”. Le président Chapo s’est même inspiré d’un proverbe chinois pour appuyer ses propos : “Si vous voulez devenir riche, construisez d'abord des routes”, a-t-il déclaré.

Élu en octobre 2024, le président Daniel Chapo a promis durant sa campagne de bâtir une économie solide et de construire des écoles et des hôpitaux dans le pays.