Classement par revenu des pays selon la Banque mondiale : focus sur l’Afrique

La Banque mondiale établit chaque année une classification des pays en fonction de leur revenu par habitant, selon la méthode Atlas.

Pour l’année fiscale 2026, voici les seuils en dollars de 2024 :

- Économies à faible revenu : moins de 1 135 dollars

- Économies à revenu inférieur-moyen : entre 1 136 et 4 495 dollars

- Économies à revenu supérieur-moyen : entre 4 496 et 13 935 dollars

- Économies à revenu élevé : plus de 13 935 dollars

Focus sur l’Afrique :

L’Afrique subsaharienne compte de nombreux pays classés dans la catégorie faible ou intermédiaire. Par exemple, plusieurs nations comme le Niger, le Burundi, la Centrafrique, et le Mali figurent parmi les pays à faible revenu, avec un revenu par habitant inférieur à 1 135 dollars. D’autres, comme la Côte d’Ivoire, le Ghana ou le Kenya, sont classés dans la catégorie inférieur-moyen, avec un revenu compris entre 1 136 et 4 495 dollars.

Certains pays africains, notamment le Botswana ou Maurice, ont atteint le seuil pour entrer dans la catégorie intermédiaire supérieur, avec un revenu par habitant supérieur à 4 495 dollars. Cependant, peu d’entre eux atteignent encore le niveau des économies à revenu élevé, comme l’Afrique du Sud ou le Cap-Vert.

Il est important de rappeler que les classifications évoluent chaque année. Par exemple, en 2024, certains pays africains ont connu une progression, comme le Rwanda ou le Ghana, grâce à une croissance économique soutenue. À l'inverse, d’autres comme la Namibie ont été rétrogradés suite à un ralentissement ou des révisions statistiques.

La classification par pays et région permet d’évaluer le développement économique et d’orienter les stratégies d’aide et d’investissement. La Banque mondiale met à disposition ces données en formats téléchargeables (XLSX) et propose des cartes interactives pour explorer la situation économique mondiale. Ces outils sont essentiels pour comprendre les disparités régionales et planifier des politiques de développement adaptées.