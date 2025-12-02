Football : le Cameroun congédie son sélectionneur Marc Brys

À moins de trois semaines du coup d’envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, l’instance dirigée par Samuel Eto’o a annoncé la destitution du sélectionneur, nommé au printemps 2024 par le ministère des Sports.

Une nomination contestée dès l’origine, symbole des rivalités persistantes entre administration étatique et fédération.

Réélu pour un second mandat, Samuel Eto’o avait récemment réaffirmé sa volonté de restaurer l’autorité de la Fecafoot, déclarant qu’« aucun joueur, aucun entraîneur ne sera plus au-dessus du Cameroun ».

Marc Brys, arrivé sur un banc déjà miné par les tensions, n’aura pas su s’extraire de ce conflit de légitimité. La Fédération justifie son limogeage par une série de « mauvais résultats », mais aussi par des « incidents » et des « propos irrévérencieux » attribués au sélectionneur.

Sur le plan sportif, le bilan du Belge restait en demi-teinte : qualification pour la CAN certes, mais une campagne de qualifications pour le Mondial décevante, conclue derrière le Cap-Vert et marquée par une élimination dès les demi-finales des barrages face à la RDC.

Le ministère des Sports n’a, pour l’heure, formulé aucune réaction, laissant planer l’incertitude sur la suite d’un dossier sensible.

En attendant, les Lions indomptables changeront de capitaine à bord : David Pagou, 56 ans, jusqu’ici adjoint de Brys, est propulsé sélectionneur principal. Dès sa prise de fonction, il a dévoilé une liste de 28 joueurs, assumant des choix tranchés et tournés vers la jeunesse.