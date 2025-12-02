Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Football : le Cameroun congédie son sélectionneur Marc Brys

Les Camerounais applaudissent après le match nul 3-3 de leur équipe contre la Serbie, lors de la Coupe du monde du groupe G, au Qatar, le 28/11/2022.   -  
Copyright © africanews
AP Photo/Alessandra Tarantino
By Rédaction Africanews

and AP

Cameroun

À moins de trois semaines du coup d’envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, l’instance dirigée par Samuel Eto’o a annoncé la destitution du sélectionneur, nommé au printemps 2024 par le ministère des Sports.

Une nomination contestée dès l’origine, symbole des rivalités persistantes entre administration étatique et fédération.

Réélu pour un second mandat, Samuel Eto’o avait récemment réaffirmé sa volonté de restaurer l’autorité de la Fecafoot, déclarant qu’« aucun joueur, aucun entraîneur ne sera plus au-dessus du Cameroun ».

Marc Brys, arrivé sur un banc déjà miné par les tensions, n’aura pas su s’extraire de ce conflit de légitimité. La Fédération justifie son limogeage par une série de « mauvais résultats », mais aussi par des « incidents » et des « propos irrévérencieux » attribués au sélectionneur.

Sur le plan sportif, le bilan du Belge restait en demi-teinte : qualification pour la CAN certes, mais une campagne de qualifications pour le Mondial décevante, conclue derrière le Cap-Vert et marquée par une élimination dès les demi-finales des barrages face à la RDC.

Le ministère des Sports n’a, pour l’heure, formulé aucune réaction, laissant planer l’incertitude sur la suite d’un dossier sensible.

En attendant, les Lions indomptables changeront de capitaine à bord : David Pagou, 56 ans, jusqu’ici adjoint de Brys, est propulsé sélectionneur principal. Dès sa prise de fonction, il a dévoilé une liste de 28 joueurs, assumant des choix tranchés et tournés vers la jeunesse.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.