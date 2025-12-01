La RDC déclare la fin de l’épidémie d’Ebola dans le Kasaï

La République démocratique du Congo a annoncé ce lundi la fin de l’épidémie d’Ebola dans la province du Kasaï.

Aucun nouveau cas n’a été enregistré au cours des 42 derniers jours, délai requis depuis la guérison du dernier patient, le 19 octobre dernier. Déclenchée début septembre, cette épidémie était liée à la souche la plus virulente du virus, l’Ebolavirus Zaïre. 64 cas ont été enregistrés, dont 53 confirmés et 11 probables, faisant 45 décès. Dans un communiqué, le ministre congolais de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba, a salué la fin de ce qui constitue la 16ᵉ épidémie d’Ebola enregistrée en RDC. Les deux précédentes crises dans le Kasaï remontent à 2007 et 2008.

Cette issue favorable est le résultat d’une riposte rapide et coordonnée, menée par le ministère de la Santé avec le soutien de l’OMS et de plusieurs organisations partenaires. L’épidémie frappait la zone de santé de Bulape, une communauté rurale difficile d’accès, aux infrastructures routières et de télécommunications limitées. Au total, 112 experts et personnels de première ligne ont été déployés pour appuyer les autorités, tandis que plus de 150 tonnes de matériel médical ont été acheminées pour protéger le personnel de santé et les populations exposées.