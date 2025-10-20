RDC : le dernier patient atteint d’Ébola a été déclaré guéri

Le dernier patient atteint d’Ébola en République Démocratique du Congo a été déclaré guéri ce dimanche après avoir quitté l'hôpital de Bulape.

Cette guérison marque une étape décisive dans la lutte contre l’épidémie, amorçant un compte à rebours de 42 jours pour la déclaration officielle de la fin de l’épidémie.

Depuis l’annonce de l’épidémie le 4 septembre dernier, 64 cas ont été recensés dans la province du Kasaï, dont 53 confirmés et 11 probables. Grâce à une intervention rapide et coordonnée des autorités congolaises, soutenues par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaires, des progrès importants ont été réalisés. À ce jour, 19 patients ont guéri et aucun nouveau cas n’a été enregistré depuis le 25 septembre.

Les efforts des équipes de santé publique, malgré les défis liés à la géographie et aux infrastructures locales, ont permis de limiter la propagation du virus. Un centre de traitement de 32 lits, incluant un module de soins intensifs, a été mis en place à Bulape, et plus de 35 000 personnes ont été vaccinées.