RDC : Ebola recule à Bulape selon l’Organisation mondiale de la santé

Dans le sud de la République démocratique du Congo, l’épidémie d’Ebola qui sévit depuis début septembre semble progressivement maîtrisée.

À Bulape, une zone isolée de la province du Kasaï, les autorités sanitaires dressent un bilan positif après plus d’un mois d’intenses efforts. Selon Médecins Sans Frontières, à la mi-octobre, un seul patient confirmé est toujours en traitement, tandis que d’autres cas suspects attendent encore leurs résultats.

L’Organisation mondiale de la santé avait déjà annoncé début octobre une accalmie, avec dix jours sans nouveau cas signalé. Sur l’ensemble de l’épidémie, 64 cas ont été recensés, dont 43 décès. Cette flambée est la première dans la province du Kasaï depuis 18 ans. Isolée, avec des routes en mauvais état, la région a dû faire face à des difficultés logistiques importantes.

Les organisations humanitaires regrettent un démarrage lent de la réponse, pénalisée par un manque de ressources. Mais la situation s’est améliorée grâce à des livraisons médicales par hélicoptère et camion, et à la décontamination de centres de santé. Depuis le début de l’épidémie, plus de 31 000 personnes ont été vaccinées dans la région, contribuant à freiner la propagation du virus.