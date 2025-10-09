RDC : l’épidémie d'Ebola recule dans les zones de santé de Bulape

L’épidémie d’Ebola qui frappait depuis plusieurs semaines à Bulape, dans la province du Kasaï dans le sud de la RDC, semble désormais être sous contrôle.

D’après l’Organisation mondiale de la santé aucun nouveau cas n’a été signalé dans les zones affectées depuis dix jours, . La dernière mise à jour des données remonte au 1er octobre. Au 28 septembre 2025, 64 cas avaient été recensés dans la zone de santé de Bulape, dont 53 confirmés et 11 probables, avec un bilan de 42 décès (31 confirmés et 11 probables).

Par ailleurs, 8 500 personnes avaient été vaccinées au 30 septembre, incluant les agents de santé en première ligne. Les campagnes de sensibilisation communautaire ont touché plus de 500 individus, notamment à travers des cérémonies de deuil, des visites de proximité et des forums publics.

Ces actions selon l'OMS ont contribué à freiner la propagation du virus tout en assurant la protection du personnel soignant.