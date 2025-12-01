Afrique du Sud : Ramaphosa répond à la menace de Trump sur le G20

Cyril Ramaphosa s’exprime suite à l’annonce de Donald Trump d’exclure l’Afrique du Sud du sommet du G20 de l’année prochaine. Une menace rejetée par le président sud africain qui réaffirme le statut de son pays en tant que membre fondateur du groupe.

"En début de semaine, nous avons officiellement remis la présidence du G20 pour 2026 aux États-Unis, dans le respect du protocole diplomatique approprié. Il y a quelques jours, le président Donald Trump a déclaré que l'Afrique du Sud ne serait pas invitée au G20 aux États-Unis. Il a répété des affirmations mensongères concernant un génocide contre les Afrikaners et la confiscation des terres des Blancs dans notre pays. Nous devons préciser que l'Afrique du Sud est l'un des membres fondateurs du G20 et qu'elle en est donc membre à part entière. Nous continuerons à participer en tant que membre à part entière, actif et constructif du G20”, a déclaré le président sud-africain.

Cyril Ramaphosa a souligné que malgré la rupture diplomatique, les entreprises américaines et les groupes de la société civile ont participé à ce G20 : “En tant que pays, nous sommes conscients que la position adoptée par l'administration américaine a été influencée par une campagne de désinformation soutenue menée par des groupes et des individus au sein de notre pays, aux États-Unis et ailleurs. Ces personnes qui diffusent de la désinformation mettent en danger et compromettent les intérêts nationaux de l'Afrique du Sud, détruisent des emplois sud-africains et affaiblissent les relations de notre pays avec l'un de nos partenaires les plus importants.”

Pour rappel, Washington a boycotté le sommet des dirigeants du Groupe des 20 qui s'est tenu sous la présidence sud-africaine à Johannesburg les 22 et 23 novembre dernier. Donald Trump réitérant ses allégations, largement démenties, selon lesquelles le gouvernement à majorité noire du pays hôte persécuterait la minorité blanche.