Sommet du G20 : clôture d'un sommet qui rompt avec la tradition

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a clôturé dimanche le sommet du Groupe des 20 sur fond de nouvelle querelle diplomatique impliquant les États-Unis, qui n'étaient pas présents.

L'Afrique du Sud a rompu avec la tradition lors du premier sommet du G20 en Afrique en publiant une déclaration des dirigeants le jour de l'ouverture des négociations, samedi.

Cette déclaration s'est heurtée à l'opposition des États-Unis, qui ont critiqué l'agenda sud-africain pour le groupe, lequel se concentre principalement sur le changement climatique et l'inégalité des richesses au niveau mondial.

L'Argentine a déclaré qu'elle s'opposait également à la déclaration après que le président argentin Javier Milei - un allié de M. Trump - ait également manqué le sommet.

« Reconnaissant notre interconnexion en tant que communauté mondiale de nations, nous avons appelé à la fin des conflits et des guerres dans le monde entier et à une paix juste, globale et durable. Ce sommet a eu lieu à un moment crucial, alors que les appels se font de plus en plus pressants dans le monde entier pour que des progrès soient accomplis sur les impératifs de notre époque : mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses ramifications, réduire les inégalités au sein des pays et entre eux, et prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique. Je dis maintenant que ce marteau est le marteau de ce sommet du G20, qu'il clôt officiellement ce sommet et qu'il passe maintenant au prochain président du G20, les États-Unis, où nous nous reverrons l'année prochaine. Le sommet est donc clos », a déclaré Cyril Ramaphosa, Président de l'Afrique du Sud.

Les États-Unis ont boycotté la réunion de deux jours des dirigeants des économies riches et émergentes à Johannesburg en raison des affirmations de l'administration Trump selon lesquelles l'Afrique du Sud persécute violemment sa minorité blanche afrikaner.

Lors de la clôture du sommet dimanche, M. Ramaphosa a effectivement remis le marteau à une chaise vide.

L'Afrique du Sud avait insisté sur le fait qu'une cérémonie traditionnelle de passation des pouvoirs à la fin du sommet n'aurait probablement pas lieu parce que les États-Unis ne voulaient envoyer qu'un fonctionnaire diplomatique de leur ambassade, qualifiant cela d'insulte à M. Ramaphosa.

Les États-Unis devraient prendre la présidence du G20 en 2026 et ont déclaré qu'ils organiseraient leur sommet dans le club de golf du président Donald Trump à Doral, en Floride.