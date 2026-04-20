Allemagne : Lula Da Silva défend la participation de l'Afrique du Sud au G20

Invité d’honneur au plus grand salon mondial de l’industrie manufacturière à Hanovre (Allemagne), le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a exhorté son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa à participer au prochain sommet du G20, malgré les tensions diplomatiques entre Pretoria et Washington.

« Tout d’abord, j’ai dit cette semaine à (Cyril) Ramaphosa, le président sud-africain, que les États-Unis n’ont pas le droit d’empêcher un membre fondateur du G20 de participer au G20. Eh bien, j’ai dit à Ramaphosa qu’il devait assister au G20. Il doit y assister ; il ne peut pas ne pas y aller simplement parce que Trump a dit qu’il ne le veut pas le voir. Il devrait y aller aujourd’hui, et c’est un membre fondateur. »

Lula da Silva a également exprimé son désaccord total avec l’explosion des dépenses militaires dans le monde, qui ont atteint plus de 2 700 milliards de dollars en 2024 selon le Stockholm International Peace Research Institute. Pour le président brésilien, ce chiffre est incompréhensible face à la famine, aux crises climatiques et à la gestion des conflits et catastrophes mondiales.

« Il n’y a donc aucune justification pour que le monde dépense 2 700 milliards de dollars dans des conflits armés alors que 630 millions de personnes meurent de faim dans le monde, alors que des millions de personnes vulnérables traversent les frontières nationales à la recherche d’une vie meilleure, alors que des millions de personnes n’ont pas d’eau potable à boire, alors que des millions de personnes n’ont pas d’école où aller. En d’autres termes, ne serait-il pas préférable que les dirigeants mondiaux qui contrôlent l’industrie de l’armement – plutôt que la politique identitaire de ce monde – réfléchissent un peu à la paix plutôt qu’à la guerre ? »

Les cinq pays les plus dépensiers en matière d’équipements militaires (États-Unis, Chine, Russie, Allemagne, Inde) totalisent 1 635 milliards de dollars, soit 60 % du total mondial – dont 997 milliards pour les seuls États-Unis.