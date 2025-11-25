La Chine et l'Afrique du Sud lancent une initiative pour "moderniser" l'Afrique

La Chine et l'Afrique du Sud ont lancé dimanche une initiative de coopération visant à soutenir la modernisation en Afrique.

L'initiative a été lancée en marge du sommet du G20 qui se tient à Johannesburg de samedi à dimanche. Elle s'appuie sur les engagements pris lors du sommet de Pékin du Forum 2024 sur la coopération sino-africaine, au cours duquel la Chine a annoncé 10 actions de partenariat pour soutenir la modernisation de l'Afrique.

Il s'agit d'une initiative de coopération entre la Chine et l'Afrique du Sud visant à soutenir la modernisation de l'Afrique et à encourager la communauté internationale à accroître l'attention et les investissements en Afrique.

"L'initiative de coopération en faveur de la modernisation de l'Afrique a été élaborée conjointement par la Chine et l'Afrique. [Elle présente des caractéristiques africaines distinctives et trace la voie du développement de l'Afrique. Il s'agit notamment d'une population nombreuse qui se dirige ensemble vers l'objectif de la modernisation et de la prospérité commune pour tous. Nous pensons que chacun ne doit pas être laissé pour compte, le progrès ethnique matériel et culturel, l'harmonie entre l'humanité et la nature et, surtout, le développement pacifique. La Chine a prouvé par sa propre pratique que la modernisation n'est en aucun cas une question à choix unique, ni un privilège réservé à une petite poignée de pays", a déclaré Zhao Wenfei, ministre conseiller à l'ambassade de Chine en Afrique du Sud.

L'initiative invite également les autres pays à renforcer la coopération internationale en matière d'infrastructures vertes et d'exploitation minière verte.

"Cette initiative s'inscrit dans un contexte d'appels urgents à une coopération internationale plus approfondie dans le domaine des ressources minérales. Le développement vert et à faible émission de carbone donne un nouvel élan au développement de haute qualité du secteur minier et crée de nouvelles opportunités de développement pour tous les pays. L'initiative trace un plan d'action qui propose des pistes réalisables pour un développement durable et écologique dans le secteur minier. Elle élucide les concepts de l'exploitation minière et des minéraux verts et identifie sept domaines de coopération afin de partager les bénéfices par le biais d'une contribution conjointe de manière flexible et pratique", a déclaré Lin Feng, directeur général des affaires économiques et commerciales internationales au sein du ministère chinois du commerce.

Cette initiative est soutenue par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

"La CNUCED est très engagée et très favorable à l'initiative qui a été présentée, et nous avons en particulier participé à l'initiative sur les mines et minéraux verts, qui est très proche de ce que nous faisons. Permettez-moi de commencer par dire que quelque part dans une zone rurale d'Afrique du Sud, ce soir, une famille allumera des lampes alimentées par le soleil. Dans un village d'Éthiopie, une clinique réfrigérera des vaccins à l'aide de batteries, et la technologie et les investissements chinois ont apporté une contribution très importante pour que ces formidables possibilités puissent exister", a déclaré Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la CNUCED.

Les détails de l'initiative et la manière dont elle sera mise en œuvre n'ont pas encore été annoncés. Mais son lancement rappelle une fois de plus la coopération croissante entre la Chine et l'Afrique du Sud, dont l'impact se fait sentir dans les deux pays et sur l'ensemble du continent africain.