Festival de Marrakech : l'Etoile d'Or au film palestinien "Happy Holidays"

La 21ème édition du Festival International du film de Marrakech se termine avec une cérémonie de remise de prix chargée en émotions.

L’événement était articulé autour de plusieurs programmes dont le tout récent «Conversations » avec des réalisateurs de renom, mais aussi ses hommages à Naïma Elmcherqui, David Cronenberg et Sean Penn et les Ateliers de l’Atlas qui encouragent des réalisateurs dans la conception de leur film en cours, pendant une semaine de workshops, et avec plus de 300 professionnels de l'industrie cinématographique.

Les membres du jury ont salué la sélection des films en compétition avant d'annoncer les lauréats qui se sont distingués.

Roman Lutsky remporte le prix de la meilleure performance d'acteur dans le film "Under The volcano" de Damian Kocur. Ce dernier s'est vu attribué le prix de la meilleure réalisation.

Le jury a fait une première exception à la règle en attribuant deux prix du jury au lieu d'un : le premier au long-métrage "The Cottage" de Silvina Schnicer et le second à Mo Harawe, réalisateur somalien présent aux Ateliers de l'Atlas de l'année précédente, pour son film *"The village next to paradize"***.**

Deux lauréates ont également marqué le jury par leurs performances d'actrice. Wafaa Aoun et Manar Shehab (qui jouaient toutes les deux dans leur premier film) ont remporté le prix de la meilleure performance d'actrice main dans la main pour leur interprétation d’une mère et sa fille dans le film "Happy Holidays".

Le film "Happy Holidays" a remporté le prix de l'Etoile d'Or, réalisé par le réalisateur palestinien Scandar Copti.

Ce drame familial raconte l'histoire de quatre personnes dont les destins s'entrelacent.