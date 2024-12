Festival de Marrakech : les Ateliers de l’Atlas honorent leurs lauréats

Clap de fin pour la 7ᵉ édition des Ateliers de l’Atlas organisée par le Festival International du Film de Marrakech.

Après une semaine de workshops intensifs et de rencontres professionnelles et artistiques passionnantes, les lauréats ont récupéré leur prix avec fierté. À l’instar de Moly Kane, réalisateur sénégalais du film Ici repose, qui remporte le troisième prix de l’Atlas pour le développement, de Charlotte Rabane pour son film Samir, espion malgré lui, ainsi que de Fabien Dao, réalisateur à l’origine du film Princesse Téné, vainqueur du premier prix pour le développement.

La première fiction de Linda Lô, intitulée Lucky Girl, remporte le second prix dans cette catégorie, qu'elle reçoit avec beaucoup de gratitude : « C’est un film autobiographique qui se passe en trois temps, c’est un parcours d’immigration. Je me sens très heureuse, parce que déjà, même si je n’avais pas eu de prix, j’ai passé une semaine extraordinaire, il y a eu une synergie, une entente et beaucoup de joie. J’adore écouter les projets des autres, j’ai appris énormément, on a eu un parrain exceptionnel. », s'est réjouie la réalisatrice sénégalaise.

Morad Mostafa, réalisateur égyptien, a également été distingué lors des Ateliers de l’Atlas, remportant le prix pour la post-production avec son film Aïsha Can’t Fly : « Le film raconte l'histoire d'Aïsha, une jeune Soudanaise qui vit dans un quartier au cœur du Caire, où elle travaille comme aide-soignante auprès de patients âgés. Chaque jour, elle va de maison en maison pour servir les patients. Nous suivons son parcours à travers tout cela... Nous sommes en phase de post-production, nous avons rencontré beaucoup de gens de l'industrie, des distributeurs, des producteurs. C'est intense mais c'est incroyable », a indiqué le réalisateur égyptien.

Les lauréats et le jury n'ont pas manqué de saluer la sélection des participants à l'édition 2024, due en partie aux choix du responsable des Ateliers de l'Atlas, Hédi Zardi.

« J’ai eu un plaisir immense à lire ces histoires, il était important de les accueillir au bon moment, à un moment où ils pouvaient être réceptifs à l’accompagnement qu’on souhaitait leur apporter, et de créer aussi un groupe. Il y a une dynamique qu’il faut créer entre ces projets, qu’ils puissent dialoguer entre eux pour mutuellement s’accompagner dans la durée des ateliers », a expliqué Hédi Zardi.

Le programme des Ateliers de l’Atlas, dédié au développement de jeunes talents africains, émane directement du Festival International du Film de Marrakech. Les Atlas Distribution Awards sont destinés à faciliter la sortie et la distribution des films des lauréats dans les pays arabes et africains, mais aussi à l’international.