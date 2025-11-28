Bienvenue sur Africanews

Hong Kong : le bilan d'un incendie dévastateur grimpe à au moins 128 morts

Des pompiers marchent près du lieu de l'incendie meurtrier qui s'est déclaré mercredi à Wang Fuk Court, Hong Kong, vendredi 28 novembre 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and AP

Chine

Hong Kong est sous le choc après le violent incendie qui a dévasté le complexe Wang Fuk Court dans le district de Tai Po. Le bilan s’élève à 128 morts, avec de nombreuses personnes encore portées disparues, tandis que les secours poursuivent leurs opérations dans les tours sinistrées.

Mercredi, un incendie s’est déclaré dans les huit tours de 31 étages du complexe, alors en rénovation. Le feu s’est propagé extrêmement rapidement, attisé par des matériaux inflammables et le vent, ravageant les bâtiments en quelques heures.

Le dernier bilan fait état d’au moins 128 morts et un nombre indéterminé de disparus. Plus de cinquante blessés sont hospitalisés, dont plusieurs dans un état critique. Les secours poursuivent l’extraction des corps et l’inspection systématique des appartements pour s’assurer qu’aucune victime n’est encore prisonnière des décombres.

Trois hommes liés au chantier ont été arrêtés pour présomption de négligence, après la découverte de matériaux inflammables abandonnés qui auraient favorisé la propagation du feu. Les autorités ont ordonné une inspection de tous les grands chantiers de rénovation de la ville et un groupe de travail a été créé pour examiner d’éventuelles irrégularités dans le projet Wang Fuk Court.

Ce drame rappelle la vulnérabilité des zones à forte densité urbaine. À Hong Kong, de nombreuses familles restent dans l’angoisse, à la recherche de proches disparus, tandis que la ville pleure ses victimes et s’interroge sur les mesures de sécurité des grands chantiers de rénovation.

