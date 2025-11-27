Hong Kong : au moins 55 morts dans un incendie, des enquêtes ouvertes

Le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, a déclaré jeudi qu'une enquête complète serait menée sur l'incendie mortel de plusieurs tours, alors que les services d'urgence luttaient pour maîtriser l'incendie pour la deuxième journée.

Une épaisse fumée s'échappait toujours du complexe Wang Fuk Court dans le district de Tai Po, une banlieue nord proche de la frontière avec le continent, jeudi matin.

"Les forces de police et le département des services d'incendie ont mis en place une équipe spéciale chargée de mener une enquête approfondie", a déclaré M. Lee aux journalistes aux premières heures de la journée de jeudi à Hong Kong.

Au moment du briefing, il y avait 36 victimes confirmées, mais le bilan s'est depuis alourdi à 55.

L'incendie qui s'est déclaré mercredi en milieu d'après-midi s'est propagé à sept des huit bâtiments du complexe, et quatre des tours étaient sous contrôle dans la matinée, selon les services de lutte contre l'incendie de la ville.

Un pompier figure parmi les 55 personnes dont la mort a été confirmée, ont indiqué les autorités.

Au moins 62 personnes ont été blessées, la plupart souffrant de brûlures et d'inhalations.

Les sauvetages se poursuivent, mais aucun bilan actualisé n'était disponible jeudi en milieu de matinée.

Trois hommes, les directeurs et un consultant en ingénierie d'une entreprise de construction, ont été arrêtés et soupçonnés d'homicide involontaire.