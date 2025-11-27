Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Hong Kong : au moins 55 morts dans un incendie, des enquêtes ouvertes

Un pompier passe devant le lieu de l'incendie à Wang Fuk Court, un complexe résidentiel situé dans le district de Tai Po, à Hong Kong, le 27 novembre 2025.   -  
Copyright © africanews
Chan Long Hei/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

Chine

Le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, a déclaré jeudi qu'une enquête complète serait menée sur l'incendie mortel de plusieurs tours, alors que les services d'urgence luttaient pour maîtriser l'incendie pour la deuxième journée.

Une épaisse fumée s'échappait toujours du complexe Wang Fuk Court dans le district de Tai Po, une banlieue nord proche de la frontière avec le continent, jeudi matin.

"Les forces de police et le département des services d'incendie ont mis en place une équipe spéciale chargée de mener une enquête approfondie", a déclaré M. Lee aux journalistes aux premières heures de la journée de jeudi à Hong Kong.

Au moment du briefing, il y avait 36 victimes confirmées, mais le bilan s'est depuis alourdi à 55.

L'incendie qui s'est déclaré mercredi en milieu d'après-midi s'est propagé à sept des huit bâtiments du complexe, et quatre des tours étaient sous contrôle dans la matinée, selon les services de lutte contre l'incendie de la ville.

Un pompier figure parmi les 55 personnes dont la mort a été confirmée, ont indiqué les autorités.

Au moins 62 personnes ont été blessées, la plupart souffrant de brûlures et d'inhalations.

Les sauvetages se poursuivent, mais aucun bilan actualisé n'était disponible jeudi en milieu de matinée.

Trois hommes, les directeurs et un consultant en ingénierie d'une entreprise de construction, ont été arrêtés et soupçonnés d'homicide involontaire.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.