Iran : l'incendie dans la forêt d'Elit a été maîtrisé

Des incendies menacent les forêts hyrcaniennes de l'Iran placées au patrimoine de l'Unesco.

Après des semaines et des jours de lutte pour certains espaces boisés, les autorités ont annoncé lundi que les feux étaient en grande partie maîtrisés. Plusieurs régions ont été touchées dans le nord de l'Iran notamment les forêts d'Elit dans le Chalous où le feu a été complètement éteint, et les pentes boisées près de Jolfa. Dans la province de Mazandaran, le feu faisait rage depuis octobre, officiellement 8 hectares ont brûlé, selon des données satellitaires plus de 600 hectares de forêt seraient parties en fumées.

La sécheresse et les vents dans la région menacent de raviver les flammes. La destruction de ces forêts ancestrales a suscité un tollé international, Téhéran a été accusé de négligence, et d'avoir retardé l'intervention des secours étrangers pour préserver son patrimoine.

Les forêts hyrcaniennes forment une bande de 800 à 1 000 km le long de la côte sud de la mer Caspienne en Iran et en Azerbaïdjan. C'est en 2019, que l'Unesco les a inscrites dans son patrimoine mondial en raison de leur longue existante estimée à 25 et 50 millions d'années.