Brésil : un incendie maîtrisé sur le site de la COP30

Au Brésil, l'avant-dernier jour de la COP30 a été marqué par un incendie dans des pavillons utilisés pour la conférence mondiale sur le climat.

Aucun blessé selon les autorités qui déclarent que le feu a bien été maîtrisé avec l'intervention des sapeurs-pompiers et les équipes de sécurité présents sur le site.

Le ministre brésilien du tourisme, Celso Sabino, a déclaré aux journalistes que l'incendie s'était déclaré près du pavillon de la Chine, qui faisait partie de plusieurs autres installés pour des événements en marge des débats sur le climat.

Les médias indiquent qu'une grande partie du site du sommet de Belém était encore en construction jusqu'à l'ouverture des assises, avec des poutres apparentes, des planchers en contreplaqué et des couloirs métalliques menant à l'extérieur du centre de convention.

Cette conférence porte une transition écologique juste, notamment pour les populations les plus exposées aux effets du dérèglement climatique.

La COP30 met à l’honneur les peuples autochtones, acteurs essentiels de la protection de la nature.