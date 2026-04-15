Hong Kong expose les derniers robots humanoïdes à InnoEX 2026

Hong Kong accueille du 13 au 16 avril 2026 un salon sur l’intelligence artificielle et la robotique, organisé dans le cadre d’InnoEX et du Hong Kong Electronics Fair. Sur place, des robots humanoïdes capables de boxer ou de jouer de la musique illustrent les dernières avancées du secteur. Au-delà de la démonstration, l’événement met en lumière l’essor rapide des robots dans les services et les usages publics. Le groupe Unitree y présente notamment quatre modèles conçus pour assister à la navigation ou intervenir en situation d’urgence, certains pouvant manipuler des lances à incendie dans des environnements à risque. D’autres machines exécutent des chorégraphies inspirées des arts martiaux ou reproduisent des performances musicales, montrant des applications qui vont de la sécurité au service client, jusqu’au divertissement. Selon les organisateurs, le salon rassemble entreprises et chercheurs venus de toute l’Asie, reflet d’investissements soutenus dans le secteur. Des groupes majeurs comme AgiBot, EngineAI, UBTECH et Unitree y côtoient start-up et acteurs internationaux, confirmant le rôle de Hong Kong comme pôle régional de l’innovation. Cet essor s’inscrit dans la stratégie de la Chine, qui fait de la robotique une priorité afin d’intégrer ces technologies dans la vie quotidienne, des services publics à la sécurité industrielle.