Football : Royal Air Maroc lance des tarifs spéciaux pour la CAN 2025

Royal Air Maroc a dévoilé des tarifs spéciaux pour les vols destinés aux supporters africains souhaitant se rendre à la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Un signal fort de la compagnie nationale marocaine qui indique que ces offres promotionnelles concernent des vols aller-retours au départ de plusieurs capitales africaines vers Casablanca, hub principal pour les déplacements vers les stades hôtes de la compétition.

L'objectif est selon la RAM, d'encourager le plus grand nombre possible de supporters à se rendre au royaume pour vivre la CAN.

Royal Air Maroc, partenaire officiel de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour cette édition, a également prévu 660 vols supplémentaires, soit une hausse de plus de 50 %, pour absorber l'afflux de visiteurs attendus.