Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Maroc : des volontaires formés en vue de la Coupe d’Afrique des Nations

Des supporters marocains, au stade Laurent Pokou de San Pédro, en Côte d'Ivoire, le mardi 30 janvier 2024.   -  
Copyright © africanews
AP Photo/Sunday Alamba Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and Agences

Maroc

En prévision de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, que le Maroc s’apprête à accueillir, un atelier de formation a été organisé à l’intention des volontaires mobilisés pour accompagner l’organisation de la compétition.

L’objectif de cette session était de doter les participants des connaissances pratiques nécessaires pour assurer leurs missions dans les meilleures conditions.

Durant deux jours, les volontaires ont pris part à un programme couvrant divers aspects liés à l’organisation d’événements sportifs : accueil et orientation du public, communication, coordination logistique, sécurité et premiers secours. Ces modules visent à renforcer la réactivité et la capacité d’adaptation des équipes sur le terrain durant la compétition.

Les travaux ont été encadrés par des formateurs spécialisés en gestion d’événements sportifs et des membres du comité d’organisation local, qui ont rappelé le rôle essentiel des volontaires dans la réussite d’une manifestation de cette envergure. Leur présence contribue à assurer le lien entre les délégations, les spectateurs et les organisateurs, tout en garantissant la fluidité des opérations.

L’atelier s’est conclu par la remise des certificats de participation aux volontaires, une étape clé pour la bonne organisation de la Coupe d’Afrique des Nations. Les participants se sont dits prêts à mettre à profit les compétences acquises afin de contribuer, chacun à son niveau, à la réussite de cette édition 2025 organisée sur le sol marocain.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.