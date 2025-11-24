Des pays d'Asie du Sud-est frappés par des inondations meurtrières

Depuis plusieurs semaines, des pays d'Asie du Sud-est subissent les affres du changement climatique. Conséquence, les morts se comptent pas dizaines et les dégâts sont innombrables.

Au Vietnam, le centre et le sud du pays sont dévastés au moins, 90 personnes ont perdu la vie selon un nouveau décompte publié dimanche par les autorités et plus d'un million de personnes sont toujours sans électricité. Plus de la moitié des victimes a été recensée dans la province montagneuse de Dak Lak dans le centre. Selon les chiffres officiels, entre janvier et octobre, les catastrophes naturelles ont fait 279 morts et plus de 2 milliards de dollars de dégâts.

En Thaïlande, les transports publics sont suspendus du fait des fortes inondations, au total, dix provinces du Sud et du nord sont touchées de plein fouet par ces pluies diluviennes, impactant près de 2 millions de personnes. Pas d'accalmie à l'horizon, les services météorologiques annoncent des intempéries jusqu'en fin de semaine.

Scénario identique en Malaisie, près de 11 000 personnes touchées par les inondations ont été évacuées dans neuf Etats. La zone la plus touchée est l'État de Kelantan, dans le nord-est du pays. Le réchauffement climatique intensifie les tempêtes et les précipitations dans toute l'Asie du Sud-Est, rendant les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.