Maroc : des inondations dévastatrices dans la région de Nador

La province de Nador au Maroc a été frappée par d’importantes précipitations dans la nuit du 10 au 11 octobre.

Ces fortes pluies ont causé de graves inondations dans plusieurs régions dont Al Aroui, de Selouane et de Bouarg en l’espace de 24 heures.

66mm de pluie ont submergés les rues, les maisons et les véhicules. La rivière Seloaune a débordé coupant la route nationale n°16 entre Nador et Arekmane.

« Il y a trois oueds qui débordent ici : l'oued Imouadan, l'oued Trougout et l'oued Boubrahm. Ces trois oueds déversent leurs eaux ici ; ils ne vont pas ailleurs, ils viennent se rassembler ici. », « Chaque fois que ces oueds sont inondés, cela cause toujours des problèmes ici. La communauté s'entraide et essaie de gérer la situation elle-même. Mais il n'en reste pas moins que cela crée de réels dangers et risques pour les personnes, les maisons et les biens. » ont expliqué des habitants.

Les autorités locales sont rapidement intervenues pour sécuriser les zones touchées, mettre en place des déviations et aider les résidents affectés par les inondations. Aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent.

Les inondations ont une fois de plus mis en évidence les faiblesses du système de drainage de la ville et la vulnérabilité des infrastructures locales face aux phénomènes météorologiques extrêmes.