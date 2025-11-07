Typhon Kalmaegi : au moins 5 morts alors qu'une puissante tempête frappe le centre du Vietnam

Les rues de Dak Lak et de Gia Lai étaient jonchées de branches tombées et de tôles tordues. À mesure que le niveau de l’eau baissait, les habitants et les travailleurs locaux ont commencé à déblayer les débris, à réparer les toitures et à faire sécher leurs affaires au soleil. Dans de nombreuses villes, des maisons ont été endommagées et des lignes électriques ont été arrachées, et plus d’un million de foyers ont été touchés par des coupures de courant. La tempête est arrivée quelques jours seulement après que Kalmaegi a frappé les Philippines, où près de 200 personnes ont trouvé la mort et beaucoup sont toujours portées disparues. Les autorités y ont déclaré l’état d’urgence national alors qu’un autre typhon s’approche depuis le Pacifique.