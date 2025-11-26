Kenya : le lac Naivasha inonde habitations et terres agricoles

Sur les rives du lac Naivasha, les maisons et les magasins aux formes familières se trouvent sous une nappe d'eau.

Des bateaux circulent maintenant là où il y avait autrefois des routes, et les familles pataugent dans les eaux jusqu'à la taille pour sauver ce qu'elles peuvent.

Dickson Ngome vit et cultive au bord du lac depuis seize ans.

Il explique qu'ils n'ont jamais rien vu de tel que les inondations actuelles, qui ont repoussé le lac Naivasha de plus d'un kilomètre à l'intérieur des terres et submergé des terres qui avaient toujours été sèches.

Il fait partie des plus de 5 000 personnes contraintes de quitter leurs maisons et leurs terres agricoles alors que l'eau atteint les niveaux les plus élevés jamais enregistrés.

Le niveau du lac augmente depuis une dizaine d'années, mais cette hausse semble s'être accélérée au cours des derniers mois.

Le changement climatique, la modification du régime des précipitations, l'érosion des sols due à l'activité humaine et l'activité des plaques tectoniques dans la région sont autant d'explications possibles.

Dickson Ngome vit à Kihoto, l'une des banlieues les plus touchées.

Des rues entières ont été coupées par de l'eau jusqu'au genou et la famille dit que le lac semblait lointain jusqu'au jour où il a inondé sa maison.

Les habitants montrent les toits et le haut des murs pour indiquer où se trouvaient autrefois leurs maisons.

À côté d'un balcon qui donne désormais sur un lac peu profond, Dickson Ngome explique que les inondations ont d'abord progressé lentement.

"L'eau est montée lentement, à un rythme très lent. Même certains propriétaires ou locataires ont essayé de bloquer l'écoulement de l'eau en alignant des sacs de terre pour que l'eau ne puisse pas passer, mais elle est montée lentement, à un rythme très faible."

Au-delà des maisons, même les églises sont en partie sous l'eau.

Les gens se déplacent dans l'eau à pied et en bateau.

Ce phénomène ne se limite pas à Naivasha.

Des hausses similaires sont observées dans les lacs de la vallée du Rift, notamment à Baringo, Nakuru et Turkana.

Dans certaines régions, les inondations ont englouti des hôtels, des magasins et des réseaux d'égouts.

Les latrines à fosse ont été submergées, laissant l'eau contaminée et faisant craindre des épidémies de choléra ou de malaria.

Les météorologues affirment que l'activité humaine joue un rôle important.

L'abattage des arbres, l'agriculture dans les bassins versants et les constructions trop proches des rives des lacs peuvent entraîner la terre dans l'eau.

Ces sédiments peuvent soulever le lit des lacs et faire monter le niveau de l'eau.

Richard Muita, directeur adjoint par intérim des services météorologiques du Kenya, déclare : "Nous avons également d'autres facteurs qui sont plus anthropogéniques ou liés à l'homme, tels que la sédimentation, qui est le résultat de l'utilisation ou, vous savez, de l'abattage des arbres, de l'agriculture dans ces zones qui sont censées être des zones de captage d'eau, et même des constructions ou même de la vie dans les zones riveraines. Ce sont là quelques-uns des facteurs qui exacerberaient les eaux. Mais encore une fois, les facteurs météorologiques sont un facteur clé de l'élévation du niveau de l'eau ou des lacs, parce que pendant ces grandes marées, lorsque vous avez ces phases positives des températures de surface de la mer, comme El Nino, le dipôle de l'océan Indien, lorsqu'elles sont positives, alors elles provoquent des pluies accrues, et ces pluies accrues provoquent beaucoup de ruissellement d'eau, qui s'écoule dans les rivières, et cela, bien sûr, conduit à l'élévation du niveau de l'eau dans les lacs de la vallée du Rift".

Pour les familles déplacées, la science n'offre guère de réconfort immédiat.

Nombre d'entre elles doivent faire face à la hausse des loyers sur des terrains plus élevés, tandis que d'autres restent dans des maisons inondées parce qu'elles n'ont pas les moyens de déménager.

Les réserves de nourriture sont limitées, l'électricité est coupée et les hippopotames se déplacent désormais dans les bâtiments abandonnés, créant un danger quotidien pour quiconque patauge dans l'eau.

Alors que les communautés continuent de reconstruire et de se réinstaller, les habitants disent avoir besoin d'aide de toute urgence, alors que la cause à long terme de la montée spectaculaire du lac Naivasha reste incertaine.