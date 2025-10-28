Saison des tempêtes au Vietnam : Hoi An gravement inondée, évacuations massives en cours

Alors que les eaux des rivières Thu Bon et Vu Gia débordaient de leur lit, des communes entières près de Da Nang se sont retrouvées coupées du monde. Les pluies diluviennes ont transformé les rues anciennes de Hoi An en rivières, obligeant les autorités à évacuer des habitants et des milliers de touristes. Alors que les habitants s’empressaient de sauver leurs biens, ils ont commencé à utiliser des bateaux plutôt que des motos, puisque des quartiers de la vieille ville restent noyés sous deux mètres d’eau. Les équipes locales restent en alerte maximale, déterminées à sauver des vies alors que la saison des tempêtes s’aggrave au Vietnam.