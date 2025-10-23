Le président sud-africain en visite de deux jours au Vietnam

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a entamé jeudi une visite officielle de deux jours à Hanoï, au Vietnam, dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays et d’élever leurs relations au rang de partenariat stratégique.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue vietnamien Luong Cuong, M. Ramaphosa a salué une étape « décisive » dans les relations bilatérales.

« L’Afrique du Sud considère le Vietnam comme un partenaire clé dans sa stratégie de diversification des exportations, et nous sommes encouragés par la croissance constante du commerce et des investissements entre nos deux pays », a-t-il déclaré.

Le Vietnam, qui ambitionne de devenir une nouvelle économie tigre d’Asie d’ici 2045, voit en l’Afrique du Sud un partenaire stratégique sur le continent africain. De son côté, Pretoria cherche à développer ses échanges commerciaux avec l’Asie du Sud-Est.

Selon les données du gouvernement vietnamien, les échanges commerciaux bilatéraux ont bondi de 192 millions de dollars en 2007 à 1,72 milliard de dollars en 2024, faisant de l’Afrique du Sud le premier partenaire commercial et exportateur du Vietnam en Afrique.

Cette visite marque la première venue d’un président sud-africain au Vietnam depuis près de 20 ans, illustrant la volonté commune des deux pays d’intensifier leur coopération économique, diplomatique et culturelle.