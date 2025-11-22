Niger : Abdourahamane Tiani de retour à Niamey après une tournée nationale

Le Général de corps d’armée Abdourahamane Tiani est arrivé à Niamey dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 novembre, achevant ainsi une tournée qui l’a amené dans toutes les régions du pays.

À Niamey, des milliers de personnes sont allés l’accueillir le long de la voie qui mène de l’aéroport à la présidence.

Pour Zakari Bizo, c’est une joie immense de voir le président nigérien revenir de ce périple. « ...un plaisir d’accueillir notre chef de l’Etat. Non seulement c’est un patriote sincère. Il est honnête avec sa population. Le message qu’on attendait, c’est de rester soudés et construire le pays ensemble parce que l’essentiel est déjà fait en amont. Je pense que c’est la construction de ce pays qui nous intéresse tous. », a expliqué l'activiste.

Le Niger fait face à un terrorisme qui sévit dans presque dans toutes les régions du pays depuis plus de 10 ans. Au cours de sa visite, le général Abdourahamane Tiani a demandé à la population plus de résilience et aux militaires plus de vigilance face aux combattants des groupes armés terroristes.

Dr Iro Tanimoun a fait le déplacement depuis la place de la Résistance. Selon lui, en partant à la rencontre de la population, le président nigérien a fait preuve de sacrifice. «Avec cette sortie du président qui a fait entre 2 500 à 3 000 km, on sent que les choses sont relancées pour de bon. On sent que nous sommes sur la bonne pente parce que le Président Tiani a fait preuve de sacrifice immense. Il parcouru les coins et les recoins de ce pays jusque dans les coins les plus reculés de Téra (frontière avec le Burkina Faso) à Assamaka (frontière avec l’Algérie) de Gaya jusqu’à Diffa. Ma foi, il y a quoi en être fier. », a déclaré Dr Iro Tanimoun, activiste, partisan de la refondation.

L’économie, la santé, la sécurité, la production agricole et bien d’autres sujets ont été évoqués par le Président nigérien au cours de son périple.