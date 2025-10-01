Niger : le général Abdourahamane Tiani en visite de travail au Mali

Le chef de la junte nigérienne a effectué une visite de travail et d'amitié mardi à Bamako. À son arrivée dans la capitale malienne, Abdourahamane Tchiani a été reçu par son homologue malien Assimi Goita.

Au cœur des échanges, la défense et la souveraineté nationale, la coopération sécuritaire et économique ainsi que les projets communs au sein de l’Alliance des Etats du Sahel, dirigé par le chef de la transition du Mali, selon une source proche du palais présidentiel de Niamey.

Cette visite marque une étape majeure dans le renforcement des relations bilatérales entre le Niger et le Mali, deux pays liées par l'histoire, la géographie et dirigés par des militaires qui ont pris le pouvoir par coup d'état.

Il s'agit de la seconde visite au Mali du chef de l'Etat nigérien, après celle du 23 novembre 2023, depuis sa prise du pouvoir le 26 juillet la même année.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient annoncé en janvier 2024 leur retrait de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), après avoir créé en septembre 2023 l'Alliance des Etats du Sahel (AES).