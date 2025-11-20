Devant Gnassingbé, Poutine annonce l'ouverture d'une ambassade russe au Togo

Le président du Togo a été reçu mercredi par son homologue russe au Kremlin. Faure Gnassingbé et Vladimir Poutine ont échangé principalement sur le développement des relations entre Russie et ce petit pays producteur de phosphate situé sur la côte ouest-africaine, mais également sur des questions de "paix et de la sécurité régionales".

"L'année prochaine, nous ouvrirons des ambassades dans les deux pays. Malgré l'absence d'ambassades, notre activité commerciale et économique se développe à un rythme généralement bon. Bien que le volume soit encore modeste pour nos pays, la tendance est positive. J'espère vivement qu'après l'ouverture des ambassades et le début des travaux de la commission intergouvernementale, nous pourrons faire tout notre possible pour non seulement maintenir ce processus, mais aussi l'accélérer", déclare Vladimir Poutine, président de Russie.

Le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, était en visite de travail à Moscou, sur invitation de Vladimir Poutine. Cette rencontre a eu lieu en marge de la réunion du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai, abritée par la Russie.