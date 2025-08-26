Depuis trois mois, le Togo attend son nouveau gouvernement

Alors que les ministres démissionnaires expédient les affaires courantes depuis le 02 mai, le Togo attend toujours sa nouvelle équipe gouvernementale.

Pour le porte-parole du Front "Touche pas à ma Constitution" cité par RFI, le président du Conseil des ministres Faure Gnassingbé, peine à former le premier gouvernement de la V e République en raison des difficultés auxquelles il est confronté.

Les partisans du pouvoir en revanche sont persuadés que la situation est loin d'être exceptionnelle, affirmant que Faure Gnassingbé peut prendre le temps nécessaire afin de former le nouvel exécutif.

Depuis l’avènement d’une nouvelle République, l’opposition est vent debout. Elle manifeste contre les changements politiques opérés par le pouvoir, dont principalement le maintien de Faure Gnassingbé à la tête de l'appareil gouvernemental. Les opposants promettent de descendre une nouvelle fois dans la rue cette semaine.