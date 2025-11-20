Afrique du Sud : "l'opération Dudula" bloque l'accès des étrangers aux hôpitaux

Un groupe anti-migrants appelé Operation Dudula empêche les étrangers d'accéder aux cliniques publiques en Afrique du Sud.

Ses membres bloquent les entrées des cliniques, exigent des pièces d'identité locales et refoulent les personnes qui n'en possèdent pas.

La Haute Cour de Johannesburg a jugé illégales les actions du groupe, et le gouvernement sud-africain affirme que les soins de santé sont accessibles à tous en vertu de la loi.

Mais l'opération Dudula gagne en popularité dans un pays qui a connu des vagues de sentiments anti-migrants parfois meurtriers.

Tholakele Nkwanyana, membre de l'opération Dudula, a été l'une des premières personnes à arriver à la clinique publique de Diepsloot à Johannesburg, non pas pour se faire soigner, mais pour empêcher les étrangers d'y recevoir des soins.

Elle et les autres membres de l'opération Dudula — qui signifie « se débarrasser par la force » — sont vêtus d'uniformes militaires et bloquent l'entrée, exigeant de voir les papiers d'identité des patients.

Les mères accompagnées d'enfants et les personnes malades sont renvoyées et invitées à se rendre dans des hôpitaux privés qui, contrairement aux hôpitaux publics, ne sont pas gratuits.

Des scènes similaires se sont déroulées dans les cliniques publiques de la province la plus peuplée d'Afrique du Sud, Gauteng, alors que les soins de santé deviennent le nouveau champ de bataille dans le long et douloureux débat sur l'immigration qui agite le pays.

La Haute Cour de Johannesburg a ordonné à l'opération Dudula de cesser de harceler les migrants. Le groupe a déclaré qu'il ferait appel.

Dale McKinley, porte-parole de Kopanang Africa Against Xenophobia, a condamné le groupe.

« Nous ne pouvons pas avoir des citoyens privés, nous ne pouvons pas avoir des justiciers qui courent partout pour arrêter des gens ou exiger certaines choses. Il s'agit simplement d'une règle fondamentale de droit », a-t-il déclaré. « Les seules personnes autorisées à demander des choses aux autres sont les représentants du gouvernement. »

McKinley a également souligné qu'il existe en réalité de nombreux ressortissants sud-africains sans papiers.

L'Afrique du Sud possède l'économie la plus développée du continent et attire des migrants venus des pays voisins, comme le Zimbabwe, le Mozambique et le Lesotho, mais aussi d'autres pays plus éloignés, comme le Nigeria et l'Éthiopie.

Au cours de l'année se terminant le 31 mars, le ministère de l'Intérieur a expulsé 46 898 migrants entrés en Afrique du Sud sans papiers, soit une augmentation de 18 % par rapport à l'année précédente.

L'opération Dudula a vu le jour il y a quelques années et sa visibilité s'est accrue grâce à la participation majoritaire de jeunes Sud-Africains noirs.

Le nombre de membres du groupe n'est pas clairement établi.

Ses actions ont notamment consisté à fermer les magasins appartenant à des étrangers et à empêcher les enfants d'étrangers d'entrer dans les écoles publiques.

Les membres de l'opération Dudula affirment que les migrants entrant sans papiers prennent les emplois des Sud-Africains, qui sont confrontés à l'un des taux de chômage les plus élevés au monde, supérieur à 31 %.

L'Afrique du Sud a parfois connu des vagues meurtrières de ce sentiment.

En 2008, 68 personnes ont été tuées lors d'attaques contre des étrangers à travers le pays.

Mais l'accent mis sur le refus de leur fournir des soins de santé est nouveau, tout comme la structure organisée de l'opération Dudula.

Le groupe compte des dirigeants régionaux, participe à des conférences de presse et à des débats, et a laissé entendre qu'il envisageait de former un groupe politique.

Le gouvernement sud-africain a condamné les actions de l'opération Dudula et insiste sur le fait que la loi garantit l'accès aux soins de santé pour tous, y compris les étrangers en situation irrégulière dans le pays.

« Nous sommes des professionnels de santé. Nous ne refusons pas les patients parce qu'ils n'ont pas de papiers », a déclaré le ministre de la Santé Aaron Motsoaledi.

Lui et d'autres ont rencontré à plusieurs reprises les responsables de l'opération Dudula et le gouvernement a déployé des forces de sécurité dans les cliniques publiques, mais les forces de police sont débordées dans un pays où le taux de criminalité est élevé.

En août, trois membres de l'opération Dudula ont été arrêtés après s'être rendus dans une maternité de Soweto et avoir exigé que les patientes présentent leurs papiers d'identité.

Les infirmières ont appelé la police.

Ils ont depuis été libérés sous caution.

La Commission sud-africaine des droits de l'homme, qui a vivement critiqué les actions de l'opération Dudula, a déclaré que l'Afrique du Sud suivait la tendance mondiale à la montée du sentiment anti-immigrés.

L'Afrique du Sud consacre 8,5 % de son produit intérieur brut, soit environ 15 milliards de dollars, aux soins de santé, un montant supérieur à tous les autres postes budgétaires à l'exception de l'éducation.

Et pourtant, les hôpitaux sont surpeuplés, les médicaments manquent et la gestion laisse à désirer.

Mais beaucoup de personnes dans d'autres pays africains considèrent l'Afrique du Sud comme une destination relativement attrayante.

Selon les statistiques officielles, l'Afrique du Sud comptait environ 2,4 millions de ressortissants étrangers en 2022, soit environ 3,9 % de la population, sans distinction entre ceux qui y séjournaient légalement et ceux qui y séjournaient illégalement.

Ce chiffre est en hausse par rapport à l'estimation de plus de 958 000 habitants recensée en 1996.

En mai, Blessing Tizirai, ressortissante zimbabwéenne, a quitté Pretoria, la capitale sud-africaine où elle cherchait du travail, pour s'installer dans la ville de Musina, près de la frontière.

Enceinte de quatre mois, elle avait été refoulée à plusieurs reprises des cliniques publiques par l'opération Dudula ou d'autres groupes similaires plus petits.

Elle a choisi Musina parce que l'opération Dudula n'y est pas menée.

« Je voulais aller à la clinique pour cette grossesse, mais ils m'ont dit qu'il fallait un passeport. C'était donc difficile pour moi d'y aller, alors j'ai décidé de venir ici et ça a été facile », a-t-elle déclaré.

« Je me sentais mal parce qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers de ce côté-là, et je pense que pour eux, ce n'est pas facile d'entendre qu'ils n'ont pas de passeport, qu'ils doivent partir, qu'ils doivent simplement rentrer chez eux », a-t-elle ajouté.

Les actions de l'opération Dudula ont attiré l'attention au Zimbabwe, où un député a récemment évoqué le groupe lors d'un débat parlementaire et suggéré au gouvernement de prendre des mesures pour apaiser les tensions croissantes, par exemple en prenant en charge les frais médicaux de ses citoyens en Afrique du Sud.

Le ministre de la Justice, Ziyambi Ziyambi, a répondu que le gouvernement ne le ferait pas.

Parallèlement, l'élite politique du Zimbabwe se fait principalement soigner à l'étranger, notamment en Afrique du Sud.