Au Cap, la flambée des loyers pousse des Sud-Africains vers le squat

La crise du logement s’aggrave à Cape Town, où la hausse des loyers et l’essor du tourisme contraignent de plus en plus d’habitants à occuper illégalement des bâtiments abandonnés.

Les quartiers du centre-ville deviennent inaccessibles pour les ménages modestes, qui cherchent à rester proches de leur travail et des services essentiels. Fundisa Loza, résidente, explique :

« Nous voulons être dans le CBD (Central Business District). Nous voulons être dans la ville pour ne pas payer le transport. Nous recevons des avertissements et des amendes au travail si nous sommes en retard, parce que les trains ne circulent pas toujours. Les bus, c’est beaucoup. Nous voulons la tranquillité d’esprit, tout comme ils ont la tranquillité d’esprit où qu’ils soient dans les banlieues cossues où ils vivent. Nous voulons la tranquillité d’esprit ici. Nous n’avons pas d’autre endroit où aller. Nous sommes ici chez nous. »

À l’intérieur des bâtiments occupés, les familles s’organisent comme elles peuvent, avec des matelas alignés et des cuisines improvisées, pour faire face à cette situation devenue une question de survie.

Pour les parents, vivre près du centre-ville est également un enjeu pour l’avenir des enfants. Nelisa Zokoza, mère de famille, témoigne :

« Nous avons besoin que notre génération soit dans un bon espace. Même moi, je peux avoir un enfant qui est diplômé. Mais à la fin, ils n’ont pas un état d’esprit positif parce qu’ils ont grandi dans un endroit où il n’y a aucune prestation de services. Au moins, le CBD offre suffisamment de services à nos futurs enfants. C’est pourquoi je me tiens ici en tant que parent désireux d’arranger les choses avec mes enfants. »

Pour les activistes, la solution passe par la construction de logements proches des lieux de travail afin de réduire les coûts de transport, souvent trop élevés pour les familles modestes. Zukiswa Nomlungisi Qezo explique :

« Si la ville construit des maisons près de l’endroit où nous travaillons, ce sera mieux. Cela nous coûtera moins cher que ce que nous utilisons, car beaucoup d’argent est consacré au transport, parce que j’ai trois enfants et mon mari. Parfois, mon mari travaille deux jours par semaine. Il y a donc beaucoup d’argent pour le transport. »

Pendant ce temps, les quartiers huppés de Cape Town, avec leurs villas luxueuses et résidences en bord de mer, reflètent le contraste criant entre les habitants des zones riches et ceux qui luttent pour se loger à proximité de leur travail. La ville fait face à un défi majeur : concilier développement touristique et droits des résidents locaux à un logement digne.