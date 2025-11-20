Bienvenue sur Africanews

Chebbak offre son premier Ballon d'Or africain au Maroc en football féminin

La Marocaine Ghizlane Chebbak reçoit Ballon d'Or africain des mains du président de la CAF, Patrice Motsepe, et du président de la FIFA, Gianni Infantino, le 19 novembre 2025   -  
Copyright © africanews
Mosa'ab Elshamy/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Maroc

Ghizlane Chebbak sacrée meilleure joueuse africaine de l’année par la Confédération africaine de football. La capitaine des Lionnes de l’Atlas a devancé sa compatriote internationale Sanaa Mssoudy et la Nigériane Rasheedat Ajibade.

Chebbak entre dans l’histoire en devenant la première marocaine a remporté cette prestigieuse récompense. Une victoire fruit d'un travail acharné selon ses mots.

"Je suis vraiment heureuse de cette victoire et de ce titre que j'ai attendu pendant des années et pour lequel j'ai travaillé si dur. J'ai réussi grâce au soutien de mes coéquipières sur le terrain, qui n'ont jamais hésité à m'aider, et grâce aux entraîneurs qui m'ont poussée à donner le meilleur de moi-même." , a t-elle déclaré.

Coup double pour le Maroc mercredi lors de la soirée des récompenses de la confédération africaine de football à domicile. Puisque le titre de meilleur joueur africain de l’année est revenu à Achraf Hakimi, capitaine des Lions de l’Atlas.

