Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Algérie : 22 incendies de forêt à grande échelle enregistrés

Des arbres brûlés sont photographiés près de Tizi Ouzou, à environ 100 km à l'est d'Alger, à la suite d'incendies de forêt dans cette région montagneuse, mardi 10 août 2021.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and Anadolu Agency

Algérie

Plus de 22 incendies de forêt à grande échelle dans 8 provinces algériennes ont été enregistrés à 22h30 jeudi soir. Les incendies les plus graves ont eu lieu dans les montagnes de Tipaza, dans le centre du pays, ce qui a incité les autorités à évacuer les habitants de certaines zones.

Les incidents sont liés à des vents du sud forts, chauds et inhabituellement secs pour cette période de l'année. Jeudi, les températures ont dépassé les 31 °C (87,8 °F) dans la capitale Alger, qui surplombe la mer Méditerranée, selon un correspondant d'Anadolu, à une période de l'année où l'on observe normalement de fortes pluies et même de la neige en altitude.

Des vidéos postées par des médias privés et des activistes sur les réseaux sociaux montrent des opérations d'évacuation dans la municipalité de Hadjret Ennous, l'un des districts de Tipaza, en raison des flammes qui s'approchent de la ville.

La télévision algérienne a rapporté que le Premier ministre Saifi Ghrib avait assisté hier soir aux opérations de lutte contre les incendies sur le terrain à Tipaza.

La défense civile algérienne a déclaré sur Facebook que ses équipes avaient travaillé toute la nuit pour éteindre les incendies à Tipaza, malgré des vents dépassant les 60 kilomètres à l'heure (37 miles à l'heure).

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.