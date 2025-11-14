Algérie : 22 incendies de forêt à grande échelle enregistrés

Plus de 22 incendies de forêt à grande échelle dans 8 provinces algériennes ont été enregistrés à 22h30 jeudi soir. Les incendies les plus graves ont eu lieu dans les montagnes de Tipaza, dans le centre du pays, ce qui a incité les autorités à évacuer les habitants de certaines zones.

Les incidents sont liés à des vents du sud forts, chauds et inhabituellement secs pour cette période de l'année. Jeudi, les températures ont dépassé les 31 °C (87,8 °F) dans la capitale Alger, qui surplombe la mer Méditerranée, selon un correspondant d'Anadolu, à une période de l'année où l'on observe normalement de fortes pluies et même de la neige en altitude.

Des vidéos postées par des médias privés et des activistes sur les réseaux sociaux montrent des opérations d'évacuation dans la municipalité de Hadjret Ennous, l'un des districts de Tipaza, en raison des flammes qui s'approchent de la ville.

La télévision algérienne a rapporté que le Premier ministre Saifi Ghrib avait assisté hier soir aux opérations de lutte contre les incendies sur le terrain à Tipaza.

La défense civile algérienne a déclaré sur Facebook que ses équipes avaient travaillé toute la nuit pour éteindre les incendies à Tipaza, malgré des vents dépassant les 60 kilomètres à l'heure (37 miles à l'heure).