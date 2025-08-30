Bienvenue sur Africanews

Afrique du Sud : le calvaire des survivants de l'incendie de l'Usindiso Building

By Ali Bamba

Manifestations en Afrique du Sud

Ce dimanche 31 août marque les deux ans de l'incendie qui a tué 76 personnes dans un immeuble à Johannesburg.

Jusqu’à ce jour, de nombreuses familles rescapées sont toujours sans abri et déçu du gouvernement.

"Ils nous emmènent dans différents endroits. Mais partout où ils nous emmènent, ils ne nous donnent rien... Ils ne nous fournissent absolument rien. Pour ma part, je ne vois aucun changement. Si les gens continuent à vivre comme ça, je ne vois aucun changement", déclare, Vusi Tshabalala, survivant.

Les survivants attendent les logements décents promis par les autorités. Thobeka Biyela, volontaire dans la police, vit dans un abri de fortune où la sécurité laisse à désirer.

"J'ai été blessée par balle alors que je dormais chez moi. J'ai été opérée, mais les médecins n'ont pas retiré la balle. Chaque fois que je marche, je dois acheter des médicaments, car j'ai parfois très mal. Ce n'est pas sûr ici. J'accuse vraiment le gouvernement de ce qui se passe", Thobeka Biyela, survivante.

Et le président Cyril Ramaphosa a ordonné le nettoyage des quartiers du centre-ville de Johannesburg, à l'approche de réunion du G20 prévue en Afrique du Sud.

"Le G20 aura lieu dans deux mois seulement. Il est peu probable que beaucoup de choses soient accomplies d'ici là, mais nous espérons que le processus ne sera pas abandonné, que l'engagement de la présidence à améliorer les quartiers défavorisés survivra au G20 et garantira, espérons-le, des logements dignes pour les pauvres et qu'il n'y aura plus d'autres Usindiso" espère, Nomzamo Zondo, avocate et militante des droits humains.

Au moment de commémorer la tragédie de 2023, le calvaire des victimes met en évidence les profondes inégalités dans ce domaine dans l'une des villes les plus riches d'Afrique.

