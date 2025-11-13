Un traitement à dose unique contre le paludisme mis au point au Gabon

C’est une avancée scientifique majeure venue tout droit du Gabon dans la lutte contre le paludisme.

Des chercheurs du Centre de recherche médicale de Lambaréné (CERMEL) ont mis au point un traitement à dose unique contre le paludisme, combinant une artémisinine et trois autres médicaments déjà disponibles sur le marché. Entre mai 2024 et octobre dernier, le Docteur Ghyslain Mombo-Ngoma et son équipe ont traité plus de 1 000 patients atteints de paludisme, dont la moitié étaient des enfants de moins de dix ans.

Les résultats sont prometteurs : 93 % des patients ayant reçu la dose unique étaient exempts de parasites 28 jours après le traitement, contre 90 % chez ceux ayant suivi le protocole standard de trois jours. Actuellement, on observe que la morbidité et la mortalité dues au paludisme augmentent. Et pour cela, nous avons besoin de solutions maintenant. Nous nous sommes donc demandé pourquoi ne pas tirer le meilleur parti des médicaments antipaludiques existants explique Ghyslain Mombo-Ngoma, Docteur au Centre de recherche médicale de Lambaréné, Gabon.

La prévention reste un enjeu majeur, notamment face aux moustiques vecteurs du parasite responsable de la maladie. Si les moustiquaires demeurent un outil central, leur efficacité reste relative. Selon Hugues Ronel Essanga Ngomo, du programme de lutte contre le paludisme : le paludisme est un problème majeur de santé publique dans notre pays. C'est-à-dire, selon les données de 2024, plus de 154.000 cas, avec une incidence de 62 pour 1000 habitants dans la population générale.

Le Docteur Ghyslain Mombo-Ngoma, chef des opérations cliniques au CERMEL, souligne qu’un tiers des patients ne terminent pas leurs traitements actuels, souvent en raison de leur durée. D’où l’intérêt d’un médicament à dose unique, plus simple et plus efficace. Des discussions sont en cours avec un fabricant pour la mise au point d’une capsule unique ou d’un paquet combiné de pilules, afin de proposer un traitement peu coûteux et facile à administrer.