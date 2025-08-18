Lutte contre le paludisme : un premier traitement adapté aux nourrissons

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) se félicite de l'approbation du premier traitement antipaludéen spécifiquement formulé pour les nouveau-nés et les nourrissons.

Ce nouveau traitement permettra de combler une lacune importante dans les soins apportés aux plus jeunes et aux plus vulnérables en Afrique. Selon l’Africa CDC, il offre une option sûre, efficace et adaptée aux nourrissons : son goût sucré facilite son administration. De plus, il est soluble dans le lait maternel.

Pour rappel, jusqu’à présent, il n’existait aucun traitement approuvé pour les nourrissons de moins de cinq kilos. Ces derniers recevaient souvent des doses modifiées de médicaments destinés aux enfants plus âgés, ce qui augmentait le risque de surdosage et de toxicité.

Cette avancée a été possible notamment grâce à l’implication de huit états membres – le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, le Nigeria, la Tanzanie et l'Ouganda – ces derniers ont contribué aux essais cliniques cruciaux pour atteindre cette nouvelle étape importante.

La formulation a déjà été approuvée par les autorités suisses de réglementation des médicaments. Désormais, des autorisations rapides sont attendues pour la mise sur le marché de ce traitement.

Le paludisme, un fléau pour l'Afrique

Selon l'ONU, les enfants de moins de cinq ans représentaient près de 76 % des décès dus au paludisme en Afrique en 2023. Cette année-là, 263 millions de cas de paludisme ont été recensés avec 597 000 décès, dans 83 pays.

L'ONU indique que 94 % des cas de paludisme (246 millions) et 95 % des décès dus à la maladie (569 000) ont été enregistrés en Afrique.