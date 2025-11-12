Bienvenue sur Africanews

Un vaccin 100% africain contre le choléra en phase d'essai

La professeure Glenda Grey, directrice du Conseil sud-africain de la recherche médicale, Soweto, en Afrique du Sud, le mardi 11 novembre 2025.   -  
By Laetitia Lago Dregnounou

Afrique du Sud

Un espoir contre le choléra pourrait bien venir d’Afrique du Sud. Le laboratoire Biovac a lancé les premiers essais d’un vaccin oral, entièrement conçu et fabriqué sur le continent.

Ces essais visent d’abord à vérifier son innocuité chez l’adulte avant de le comparer aux vaccins déjà disponibles sur le marché. Des volontaires participent actuellement à l’étude dans les provinces de Gauteng, Eastern Cape et KwaZulu-Natal, des régions déjà touchées par des cas de choléra.

“Nous avons lancé le vaccin oral contre le choléra. Il s’agit d’un vaccin important, car c’est le premier vaccin complet que nous produisons sur le continent africain. (…) Si notre vaccin fonctionne, nous pourrons contribuer à la distribution mondiale, notamment dans les zones touchées par les épidémies” explique Professeur Glenda Gray, directrice scientifique du Conseil sud-africain de la recherche médicale (SAMRC).

Selon les autorités sanitaires sud-africaines, si les résultats s’avèrent positifs, le vaccin pourrait être disponible dès 2028.

Un espoir majeur pour l’Afrique, alors que l’OMS estime que le choléra touche près de 4 millions de personnes chaque année et en tue jusqu’à 143 000.

