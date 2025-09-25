Soudan : l'OMS lance la campagne de vaccination contre le choléra

Port Soudan - Une campagne de vaccination contre le choléra a été lancée le 21 septembre 2025 dans les localités de Nyala Ganoub, Nyala Shemal et Biliel au Darfour Sud et le 22 septembre dans les localités d'Abu Jabra et Ad Daein.

C'est le début d'une campagne qui vise à vacciner 1,86 million de personnes âgées d'un an et plus avec des vaccins oraux contre le choléra dans 6 localités des Etats du Darfour en réponse à l'épidémie de choléra en cours.

Des plans sont en cours pour lancer la campagne dans la localité de Tawila au Darfour Nord avant la fin du mois.

Cette campagne intervient à un moment crucial, car les cas de choléra au Darfour continuent d'augmenter à un rythme alarmant et le conflit en cours ainsi que le manque de services de base rendent de plus en plus difficile le soutien aux services de santé essentiels et la livraison de fournitures médicales vitales, notamment de vaccins, de kits nutritionnels et de fournitures d'urgence dans la plupart des localités des États du Darfour, ce qui entraîne une augmentation de la charge de morbidité, de la malnutrition et de la propagation de maladies infectieuses telles que le choléra.

"Les équipes de l'OMS au Darfour travaillent sans relâche avec les partenaires de la santé pour fournir le soutien technique et opérationnel nécessaire à la bonne mise en œuvre de la campagne visant à protéger la population vulnérable des localités touchées contre la propagation du choléra", déclare le Dr Shible Sahbani, représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et chef de mission au Soudan. "Les habitants du Darfour et du reste du Soudan doivent être protégés de la maladie et de la souffrance, et nous sommes là pour le faire, comme nous le faisons depuis des décennies".

Au total, 1,86 million de doses de vaccins ont été mobilisées dans le cadre d'opérations transfrontalières et transversales pour la campagne de vaccination. L'OMS, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et le ministère soudanais de la santé ont déployé des efforts considérables pour livrer les vaccins oraux contre le choléra aux localités ciblées dans les États du Darfour, en surmontant de nombreux problèmes d'accès et de transport.

Depuis le 29 mai 2025, date à laquelle le premier cas de choléra a été signalé dans le sud du Darfour, la maladie s'est propagée à 36 localités dans les cinq États du Darfour, avec 12 739 cas signalés et 358 décès. Depuis juillet 2024, près de 113 629 cas et 3029 décès ont été signalés dans les 18 États du Soudan, ce qui en fait la plus longue épidémie de choléra jamais enregistrée dans l'histoire du pays.

Le choléra, une infection diarrhéique aiguë provoquée par la consommation d'aliments ou d'eau contaminés par la bactérie Vibrio cholerae, est une menace mondiale pour la santé publique et un indicateur majeur d'inégalité et d'absence de développement social. Le conflit qui sévit depuis deux ans au Soudan a entraîné des déplacements massifs de population, perturbé les services de base et provoqué un grave manque d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et aux services d'assainissement, créant ainsi un environnement propice à la propagation de maladies d'origine hydrique telles que le choléra. La saison des pluies constitue un risque supplémentaire, les inondations et la contamination des points d'eau contribuant à l'augmentation du nombre de cas.

Les vaccins, associés à une réponse globale et multisectorielle comprenant la surveillance, la détection et le signalement en temps utile des maladies, l'accès rapide au traitement des cas, l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, la communication sur les risques et l'engagement des communautés, contribueront à interrompre la transmission et à endiguer l'épidémie de choléra.

Dans le cadre de sa coordination et de son soutien opérationnel à la campagne, l'OMS a appuyé les préparatifs et la mise en œuvre de la campagne, notamment le transport des vaccins entre les localités, le renforcement des capacités et le déploiement de vaccinateurs bénévoles, ainsi que la supervision et le suivi de la campagne, en s'appuyant sur sa présence de plusieurs décennies dans les Darfour.

"Conformément à son mandat technique, l'OMS a soutenu la formation des formateurs et a organisé des sessions de formation en cascade jusqu'au niveau des vaccinateurs. Nos équipes continueront à travailler aux côtés de l'équipe de vaccination pour garantir la qualité de la campagne", a déclaré le Dr Sahbani, décrivant le soutien de l'OMS à la campagne.

La campagne, lancée par le ministère soudanais de la santé avec l'OMS et l'UNICEF, durera dix jours et visera 97 % de la population dans les six localités.

Les vaccins ont été fournis par le Groupe international de coopération pour l'approvisionnement en vaccins (GIC), dont l'OMS est membre, ainsi que par l'UNICEF, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et Médecins sans frontières (MSF), avec le soutien financier de Gavi, l'Alliance du vaccin.