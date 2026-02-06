Mozambique : nouvelle campagne de vaccination préventive contre le choléra

Au Mozambique, la population reçoit un vaccin préventif contre le choléra après près de quatre ans d'interruption des campagnes préventives.

Les habitants du Mozambique ont reçu des vaccins contre le choléra à la suite de la reprise mondiale des programmes de vaccination préventive contre le choléra, qui avaient été interrompus pendant près de quatre ans en raison d'une pénurie de vaccins, a déclaré mercredi l'Organisation mondiale de la santé.

Dans une déclaration commune, l'OMS, l'alliance pour les vaccins GAVI et le Fonds des Nations unies pour l'enfance ont déclaré que les stocks mondiaux de vaccins oraux contre le choléra qu'ils gèrent avaient augmenté pour atteindre près de 70 millions de doses l'année dernière.

Les vaccins sont distribués gratuitement aux pays qui en ont besoin, mais ils ne pouvaient être utilisés qu'en réponse à des épidémies plutôt que dans le cadre de campagnes préventives après l'annonce d'une pénurie en 2022 due à une forte augmentation de la demande.

Les stocks sont tombés à 35 millions de doses et les pays confrontés à des épidémies en ont demandé beaucoup plus que ce qui était disponible.

L'OMS, GAVI et l'UNICEF ont déclaré qu'une première allocation de 20 millions de doses était en cours de déploiement, dont 3,6 millions destinées au Mozambique, 6,1 millions au Congo et 10,3 millions au Bangladesh.

"La pénurie mondiale de vaccins nous a contraints à réagir aux épidémies de choléra au lieu de les prévenir. Nous sommes désormais en meilleure position pour briser ce cycle", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué.

Le choléra est une maladie diarrhéique causée par des bactéries présentes dans l'eau.

Les épidémies surviennent souvent à la suite de situations de pauvreté, de conflits ou de crises climatiques, lorsque les infrastructures sanitaires sont détruites, l'accès à l'eau potable est perturbé ou les inondations propagent les bactéries.

Le Mozambique est l'un des pays prioritaires après les inondations dévastatrices qui ont touché environ 700 000 personnes le mois dernier dans cette nation d'Afrique australe et accru le risque d'épidémies de choléra.

L'OMS a précédemment déclaré que si la pauvreté et les conflits restent des facteurs persistants du choléra dans le monde, le changement climatique a aggravé la recrudescence mondiale de la maladie qui a commencé en 2021, car il a contribué à des tempêtes plus nombreuses et plus humides.

La pénurie de vaccins a également incité l'OMS à recommander une stratégie de vaccination à une seule dose au lieu de deux.

Elle a déclaré mercredi qu'une stratégie à une seule dose resterait la norme, les campagnes à deux doses étant envisagées au cas par cas.

Plus de 600 000 cas de choléra et près de 7 600 décès ont été signalés à l'OMS l'année dernière, a indiqué l'organisation mondiale de la santé.

Les cas de choléra dans le monde ont augmenté d'année en année depuis 2021, avant de diminuer en 2025.

Cependant, les décès liés au choléra ont continué d'augmenter.