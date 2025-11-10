USA : le Sénat amorce la fin du plus long "shutdown" de l'histoire

Un pas vers la fin du shutdown le plus long de l’histoire des États-Unis. Les sénateurs américains ont voté dimanche à 60 voix contre 40 en faveur de l’adoption d’une loi de compromis des subventions pour les soins de santé.

Un accord avec le gouvernement réclamé par les démocrates depuis six semaines a été conclue sans garantie de prolongation. Un autre vote doit avoir lieu. Il portera sur la prolongation des crédits d’impôts prévus par l'Affordable Care Act qui expirent le 1er janvier.

''Je m'attends à ce que les républicains se joignent à la table des négociations dans les prochaines semaines. Je m'attends à ce que la Maison Blanche se joigne à la table des négociations. Et s'ils choisissent de ne pas le faire, ils seront responsables des augmentations désastreuses des primes qui continueront à grimper. '', a déclaré Catherine Cortez Masto, sénatrice démocrate américaine

L'accord comprend des projets de loi bipartites visant à financer l'aide alimentaire, les programmes destinés aux anciens combattants et le pouvoir législatif, mais d'autres financements seraient prolongés jusqu'à la fin janvier, ce qui donnerait aux législateurs plus de deux mois pour finaliser les projets de loi supplémentaires relatifs aux dépenses.

Il comprend également l'annulation des licenciements massifs de fonctionnaires fédéraux par l'administration Trump depuis le shutdown et garantirait le versement de leurs arriérés de salaire.