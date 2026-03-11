États-Unis : un véhicule force un barrage de sécurité près de la Maison Blanche

Un homme a été placé en garde à vue mercredi matin après avoir percuté un portail de sécurité près de la Maison Blanche avec sa fourgonnette, déclenchant un important déploiement des forces de police.

Le périmètre autour du bâtiment a été immédiatement bouclé, tandis que plusieurs rues du quartier ont été temporairement fermées à la circulation afin de sécuriser la zone.

Selon le Secret Service, le conducteur a été rapidement interpellé et est actuellement interrogé. Les autorités ont également procédé à l’inspection du véhicule, jugé suspect dans un premier temps.

L’incident s’est produit vers 6 h 30, heure locale, lorsqu’un véhicule a franchi une barricade à l’intersection de Connecticut Avenue et H Street, dans le nord-ouest de Washington, à proximité immédiate de la Maison Blanche.

Une équipe de déminage de la police a été dépêchée sur place pour examiner la fourgonnette. Après inspection, les autorités ont confirmé qu’elle ne présentait aucun danger.

Aucun blessé n’a été signalé.

Cet incident survient alors que Washington est placé sous sécurité renforcée, dans un contexte de fortes tensions internationales liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.