Le président américain honore les joueurs de l'Inter Miami

Lionel Messi et l’Inter Miami ont été reçus jeudi à la Maison Blanche par le président américain Donald Trump, pour célébrer leur premier titre de champions de la MLS.

Le club floridien s’est imposé en décembre face aux Vancouver Whitecaps. L’attaquant argentin a, lui, été élu meilleur joueur de la ligue nord-américaine pour la deuxième saison consécutive. Un parcours salué par le président américain.

Et Leo, tu es arrivé et tu as gagné. Et c’est quelque chose de très difficile à faire, très inhabituel. Tu subis énormément de pression, bien plus que ce que les gens peuvent imaginer, parce que tout le monde s’attendait à ce que tu gagnes. Mais presque personne n’y parvient. Les joueurs arrivent, ils sont formidables, parmi les meilleurs au monde, et ils sont payés des fortunes. Toi, tu es arrivé et tu as gagné malgré toute cette pression. C’est incroyable. Félicitations, s'est réjoui Donald Trump

Rassemblés derrière le président, les joueurs de l’Inter Miami ont offert à Donald Trump un maillot rose floqué du numéro 47. Le président avait ouvert la cérémonie en évoquant le conflit avec l’Iran, sans mentionner la prochaine Coupe du monde de football. L’Iran fait pourtant partie des 48 équipes qualifiées pour la compétition et doit disputer deux matches de phase de groupes au SoFi Stadium, en Californie du Sud, ainsi qu’un autre à Seattle. L’Inter Miami devient par ailleurs la première équipe de ligue nord-américaine à être invitée à la Maison Blanche durant les deux mandats de Donald Trump.