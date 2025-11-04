Le Nigéria réfute les accusations de persécution religieuse relayées par Trump

Lors d’un déplacement en Allemagne, Yusuf Tuggar, le ministre nigérian des Affaires étrangères, a rappelé que le Nigeria ne tolère aucune persécution religieuse, répondant ainsi aux récentes déclarations du président américain Donald Trump évoquant une possible intervention militaire pour protéger les chrétiens.

« C’est la constitution qui nous guide, et cela montre qu’il est impossible qu’une quelconque persécution religieuse puisse être tolérée ou soutenue, de quelque manière que ce soit, par le gouvernement du Nigeria, à quelque niveau que ce soit : fédéral, régional ou local. C’est impossible. Nos lois sont là, et elles contiennent toutes les réponses », a-t-il déclaré.

Ces propos interviennent après que le président Donald Trump a évoqué, le week-end dernier, une possible intervention militaire au Nigeria pour défendre les chrétiens. Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a répondu en lui proposant une rencontre. Ces tensions s’inscrivent dans un contexte de pressions d’élus conservateurs américains, qui dénoncent un prétendu « génocide » des chrétiens dans le pays.

Le Nigeria, riche en pétrole, fait face à de nombreux défis sécuritaires. Dans le nord-est du pays, l’insurrection jihadiste de Boko Haram, active depuis 2009, frappe tant les communautés chrétiennes que musulmanes. Selon les Nations unies, ce conflit a causé plus de 40 000 morts et forcé plus de deux millions de personnes à quitter leurs foyers.