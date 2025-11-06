Les USA vont mettre fin au statut de protection des Sud-Soudanais

Les ressortissants du Soudan du Sud vont perdre leur statut de protection temporaire aux États-Unis.

Les États-Unis mettent fin au statut de protection temporaire accordé au Soudan du Sud, qui permettait depuis des années aux ressortissants de ce pays d'Afrique de l'Est de rester légalement aux États-Unis et d'échapper au conflit armé qui sévit dans leur pays d'origine.

Cette décision prendra effet le 5 janvier, a annoncé le département de la Sécurité intérieure dans un communiqué.

"Après avoir consulté ses partenaires au sein des différentes agences, la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a déterminé que la situation au Soudan du Sud ne répondait plus aux exigences légales du TPS", indique le communiqué.

Elle a ajouté que les ressortissants sud-soudanais qui utilisent l'application mobile des douanes et de la protection des frontières pour signaler leur départ pourraient recevoir "un billet d'avion gratuit, une prime de départ de 1 000 dollars et des opportunités potentielles d'immigration légale à l'avenir".

Cette nouvelle politique est un coup dur pour la population du Soudan du Sud, un pays qui reste politiquement instable et qui accueille de nombreux réfugiés cherchant asile à l'étranger.

Edmund Yakani, un leader de la société civile sud-soudanaise, déclare que cette décision pourrait être "une démonstration claire que le Soudan du Sud ne coopère plus avec les États-Unis en matière d'expulsion des ressortissants étrangers".

"Le Soudan du Sud n'a pas accepté une deuxième phase d'expulsions vers son territoire par les États-Unis, ce qui a irrité l'administration Trump [et] celle-ci a désormais pris la décision de mettre fin à la protection accordée aux Sud-Soudanais qui ont fui la guerre", a-t-il déclaré.

Au moins huit hommes ont été expulsés des États-Unis vers le Soudan du Sud depuis le début de l'année dans le cadre d'un programme visant à expulser les migrants indésirables vers des pays tiers.

Un statut instauré depuis plus de dix ans

Le Soudan du Sud bénéficie d'un statut de protection temporaire depuis 2011, date à laquelle il a obtenu son indépendance du Soudan. Ce statut est renouvelé tous les 18 mois.

L'administration du président américain Donald Trump a pris des mesures pour supprimer diverses protections qui permettaient aux immigrants de rester aux États-Unis et de travailler légalement, notamment en mettant fin au statut temporaire de centaines de milliers de Vénézuéliens et d'Haïtiens qui étaient protégés sous la présidence de Joe Biden.

Le gouvernement assiégé du Soudan du Sud peine à fournir les services publics les plus élémentaires. Des années de conflit ont rendu le pays fortement dépendant de l'aide internationale, qui a été durement touchée par les coupes budgétaires de l'administration Trump dans l'aide étrangère. De nombreux Soudanais du Sud sont confrontés à la famine, et cette semaine, un observateur a déclaré que certaines zones du Soudan du Sud touchées par le conflit se dirigeaient vers une situation de famine.

Un accord de paix visant à mettre fin aux combats entre les forces rivales fidèles au président Salva Kiir et à son ancien adjoint Riek Machar est en vigueur depuis 2018, mais les observateurs affirment qu'il est en train de s'effriter lentement après l'arrestation de Machar au début de l'année pour des accusations criminelles.

Kiir a déclaré avoir suspendu Machar de ses fonctions de premier vice-président afin que son adjoint puisse répondre des accusations portées contre lui, notamment de trahison.