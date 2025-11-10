Echoes of Africa : l'Orchestra Baobab ne meurt jamais [Podcast]

Le groupe mythique sénégalais, l’Orchestra Baobab revient en Europe pour une tournée qui célèbre ses 50 ans de carrière.

Aujourd’hui certains membres fondateurs du groupe, les Anciens comme les appellent Abib Mbaye, leur manager, ont été rejoints, au fil du temps, par de jeunes musiciens tout aussi talentueux et surtout amoureux de la musique populaire sénégalaise des années 70.

Dans cet épisode nous rencontrons Mamadou Mountaga Koite, aka «Taga», batteur de l’orchestre depuis 1974 et René Sowatche aka «Boléro, la gratte», guitariste du groupe depuis dix ans, qui nous racontent leur histoire avec le groupe.

L’orchestra Baobab a été fondé en 1970 par Oumar Barro N'diaye, saxophoniste, et premier chef d’orchestre du groupe qu’il compose lui-même en invitant des musiciens renommés du club populaire de Dakar, le Miami, à le rejoindre.

Près de dix ans après l’indépendance, la capitale est une ville cosmopolite avec une vie nocturne très animée. Les élites politiques et économiques fréquentent les clubs comme le Miami. À cette époque, le président Léopold Sédar Senghor a à cœur de valoriser le patrimoine culturel de son pays en faisant découvrir toutes ses facettes aux dirigeants et autres hommes politiques en visite officielle dans la capitale sénégalaise. La réputation de l’orchestre les précède et ils sont rapidement invités à devenir le groupe résident du club Baobab dont ils adopteront le nom.

Ouvert par un proche parent du chef d’état, Adrien Senghor, le lieu devient le point de ralliement de ces élites qui viennent voir l'Orchestra Baobab joué son son, si unique, qui fusionne musiques cubaines à la mode, importées dans le pays depuis les années 40, musiques traditionnelles sénégalaises chantées en wolof et serere, et chants de griots, sur un fond de jazz.