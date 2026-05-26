Sénégal : l'ancien banquier central Ahmadou Al Aminou Lo nommé Premier ministre

Le président sénégalais Bssirou Diomaye Faye a nommé lundi un économiste de renom au poste de Premier ministre.

Vêtu de blanc sur les images prises lors de sa nomunation, le technocrate Ahmadou Al Aminou Lo, a été secrétaire général dans le premier gouvernement formé par M. Faye, au pouvoir depuis avril 2024.

Le président sénégélais l'a désigné après avoir limogé de manière inattendue vendredi dernier son ancien mentor, Ousmane Sonko, avec lequel il était en désaccord.

Il affirme que le nouveau titulaire de ce poste dispose de l'expertise nécessaire pour sortir le Sénégal d'une dette écrasante.

Ahmadou Al Aminou Lo a travaillé à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.

Le Sénégal croule sous le poids d’une dette colossale s’élevant à 132 % du PIB. Lorsque Faye et Sonko sont arrivés au pouvoir en 2024, ils ont accusé le gouvernement de l’ancien président Macky Sall d’avoir dissimulé une partie de la dette, ce qui a conduit à la suspension d’un programme d’aide du FMI de 1,8 milliard de dollars conclu en 2023.

Le Parlement sénégalais doit se prononcer mardi sur la nomination de Sonko au poste de président de l'Assemblée nationale, une décision qui a provoqué la colère de l'opposition, qui l'a qualifiée de coup d'État.