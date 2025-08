Echoes of Africa : Lamomali unit les âmes et les cultures [Podcast]

Bienvenue dans Echoes of Africa, les échos d’Afrique, une série originale d'Africanews Podcast qui vous fera voyager à travers le continent, en musique, sur les sons des guitares, des percussions, des chants ancestraux et des beats modernes qui composent les musiques africaines au pluriel.

J'explore dans chaque épisode, divers univers musicaux, de la prose piquante du Zouglou à celle de l’Aïta, des sonorités du Makossa jusqu’aux lockdrums de l’Amapiano, en passant un moment avec un artiste.

Dans cet épisode j'échange avec deux artistes qui me racontent leur intention derrière un projet collectif, celui de Lamomali. L’auteur compositeur et interprète M re embarque l'artiste malienne Fatoumata Diawara dans un deuxième album. Entourés de l'équipe de Lamomali volume 1 mais aussi de nouveaux artistes invités, ils poursuivent cette aventure avec une nouvelle tournée et le même objectif, fusionner les cultures et renforcer leur lien d'amitié.

Toumani Diabaté, artiste malien, griot, à l'origine du projet Lamomali avec M. il s'était aussi engagé dans le deuxième volet avant de perdre la vie le 19 juillet 2024. Le nouvel album qui s'intitule Totem est devenu, aussi, un hommage à Toumani Diabaté qui laisse derrière lui sa famille de sang mais aussi ses frères et soeurs de Lamomali.

Comme sur le premier volet, de nombreux artistes à l'instar d'Angélique Kidjo, Seu Jorge, Oxmo Puccino, Tiken jah fakoly ou encore Boombass et Patrick Watson sont venus déposer un petit bout de leur âme sur l'album.

Écoutez l'artiste se confier dans cet entretien.

Pour réécouter cet épisode, rendez-vous sur Africanews.com, et sur votre chaîne de podcast préférée ( https://linktr.ee/EchoesAfrica )

À bientôt dans un prochain épisode.

Setlist :

- Secret garden feat Patrick Watson, Lamomali, M Fatoumata Diawara, Toumani Diabaté et Balla Diabaté

- Je suis Mali : Lamomali, M, Fatoumata Diawara, Toumani Diabaté & Bella Diabaté

- Bel ami : Lamomali, M, Fatoumata DIawara & Balla Diabaté

- Elyne Road : Toumani Diabaté

- Ama kora Lamomali, M, Fatoumata Diawara, TOumani Diabaté & Balla Diabaté

- Tour d’ivoire feat Oxmo Puccino, Lamomali, M, Fatoumata Diawara, TOumani Diabaté & Balla Diabaté

- Totem feat Yamê, Lamomali, M, Fatoumata Diawara, TOumani Diabaté & Balla Diabaté

- Je t’aime feat Oxmo Puccino & Amadou & Mariam Lamomali, M, Fatoumata Diawara, TOumani Diabaté & Balla Diabaté

- Le peuple qui danse feat Seu Jorge, ANgélique Kidjo & Ibrahim Maalouf Lamomali, M, Fatoumata Diawara, Toumani Diabaté & Balla Diabaté