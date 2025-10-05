Vatican : le jubilé du monde missionnaire et des migrants

Le pape Léon XIV a invité les fidèles catholiques à choisir entre Dieu et l'argent, ainsi qu'entre la justice et l'injustice, lors de l'audience qu'il a prononcée le premier jour des jubilés des migrants et des missionnaires, samedi.

Des milliers de pèlerins se sont rendus au Vatican pour le jubilé du monde missionnaire et le jubilé des migrants, qui se déroulent tous deux les 4 et 5 octobre.

Leo a traversé la foule sur la place Saint-Pierre à bord de sa papamobile avant de s'adresser à l'auditoire.

Regina Ubiaco, fidèle en visite, a déclaré qu'elle était heureuse de partager le "sentiment commun d'être ensemble" avec le pontife et les autres pèlerins.