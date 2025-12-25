CITÉ DU VATICAN : l'appel du Pape Leon XIV pour la paix dans le monde

Le pape Léon XIV a exhorté jeudi, lors de son premier message de Noël, les fidèles à ne pas rester indifférents face à ceux qui ont tout perdu, comme à Gaza, ceux qui vivent dans la pauvreté, comme au Yémen, et les nombreux migrants qui traversent la Méditerranée et le continent américain à la recherche d'un avenir meilleur.

Le premier pontife américain s'est adressé à quelque 26 000 personnes depuis la loggia surplombant la place Saint-Pierre pour le traditionnel discours papal « Urbi et Orbi », expression latine signifiant « À la ville et au monde », qui résume les malheurs auxquels le monde est confronté.

Alors que la foule s'était rassemblée sous une pluie battante pendant la messe papale à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, la pluie s'était calmée lorsque Léon a fait un bref tour de la place dans la papamobile, puis s'est adressé à la foule depuis la loggia.

Leo a relancé la tradition d'offrir des vœux de Noël en plusieurs langues, abandonnée par son prédécesseur, le pape François. Il a reçu des acclamations particulièrement chaleureuses lorsqu'il a prononcé ses vœux dans sa langue maternelle, l'anglais, et en espagnol, la langue de son pays d'adoption, le Pérou, où il a d'abord été missionnaire, puis archevêque.

Quelqu'un dans la foule a crié « Viva il papa ! » ou « Vive le pape ! » avant qu'il ne se retire dans la basilique. Leo a retiré ses lunettes pour un dernier signe de la main.

Leo observe la détresse du monde

Au cours de son discours traditionnel, le pape a souligné que chacun pouvait contribuer à la paix en agissant avec humilité et responsabilité.

« S'il voulait vraiment partager la souffrance des autres et se montrer solidaire des faibles et des opprimés, alors le monde changerait », a déclaré le pape.

Leo a appelé à « la justice, la paix et la stabilité » au Liban, dans les territoires palestiniens, en Israël et en Syrie, à prier pour « le peuple ukrainien tourmenté » et à « la paix et la consolation » pour les victimes des guerres, de l'injustice, de l'instabilité politique, des persécutions religieuses et du terrorisme, citant le Soudan, le Soudan du Sud, le Mali, le Burkina Faso et le Congo.

Le pape a également appelé au dialogue pour relever les « nombreux défis » en Amérique latine, à la réconciliation au Myanmar, au rétablissement de « l'amitié ancestrale entre la Thaïlande et le Cambodge » et à l'aide aux victimes des catastrophes naturelles en Asie du Sud et en Océanie.

« En devenant homme, Jésus a pris sur lui notre fragilité, s'identifiant à chacun d'entre nous : à ceux qui n'ont plus rien et ont tout perdu, comme les habitants de Gaza ; à ceux qui sont en proie à la faim et à la pauvreté, comme le peuple yéménite ; à ceux qui fuient leur patrie pour chercher un avenir ailleurs, comme les nombreux réfugiés et migrants qui traversent la Méditerranée ou le continent américain », a déclaré le souverain pontife.

Il a également évoqué ceux qui ont perdu leur emploi ou qui sont à la recherche d'un travail, en particulier les jeunes, les travailleurs sous-payés et les détenus.

La paix par le dialogue

Plus tôt, Léon a célébré la messe de Noël depuis l'autel central situé sous la balustrade de la basilique Saint-Pierre, décorée de guirlandes florales et de bouquets de poinsettias rouges. Des fleurs blanches étaient disposées aux pieds d'une statue de Marie, mère de Jésus, dont la naissance est célébrée le jour de Noël.

Dans son homélie, Leo a souligné que la paix ne peut naître que du dialogue.

« La paix régnera lorsque nos monologues seront interrompus et que, enrichis par l'écoute, nous nous prosternerons devant l'humanité de l'autre », a-t-il déclaré.

Il s'est souvenu des habitants de Gaza, « exposés pendant des semaines à la pluie, au vent et au froid », et de la fragilité des « populations sans défense, éprouvées par tant de guerres », ainsi que des « jeunes contraints de prendre les armes, qui, sur le front, ressentent l'absurdité de ce qu'on leur demande et les mensonges qui remplissent les discours pompeux de ceux qui les envoient à la mort ».

Des milliers de personnes ont envahi la basilique pour assister à la première messe de Noël célébrée par le pape, brandissant leurs smartphones pour immortaliser la procession d'ouverture.

Cette période de Noël marque la fin des célébrations de l'Année Sainte, qui s'achèveront le 6 janvier, jour de l'Épiphanie catholique commémorant la visite des trois rois mages à l'enfant Jésus à Bethléem.